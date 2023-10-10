Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Мать ребенка Яна рассказала журналистам, что ее муж Дмитрий поговорил с руководителем департамента медпомощи детям Еленой Шешко. Чиновница пообещала «не затягивать» с разбирательством в ситуации — в министерстве обязались ответить на обращение екатеринбуржца до 12 октября, передает издание It’s My City.
Напомним, 9 октября Дмитрий Бахтин в очередной раз вышел на Красную площадь в надежде привлечь внимание властей к проблеме его сына с редкой патологией, требующей крайне дорогостоящей терапии. Как и в предыдущий раз, мужчину отпустили из полиции без протокола.