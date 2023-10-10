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Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

10 октября 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Минздрав РФ пообещал помочь трехлетнему Мише Бахтину из Екатеринбурга, который жизненно нуждается в препарате «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Это произошло после того, как отец мальчика вышел на пикет возле здания ведомства в Москве.

Мать ребенка Яна рассказала журналистам, что ее муж Дмитрий поговорил с руководителем департамента медпомощи детям Еленой Шешко. Чиновница пообещала «не затягивать» с разбирательством в ситуации — в министерстве обязались ответить на обращение екатеринбуржца до 12 октября, передает издание It’s My City.

Напомним, 9 октября Дмитрий Бахтин в очередной раз вышел на Красную площадь в надежде привлечь внимание властей к проблеме его сына с редкой патологией, требующей крайне дорогостоящей терапии. Как и в предыдущий раз, мужчину отпустили из полиции без протокола.

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#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Минздрав#Здоровье детей#Екатеринбург#СМА#Григорий Орлов
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