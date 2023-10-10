На улицах Екатеринбурга появятся новые скамейки

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Так, новые скамейки появятся на улице 8 марта и на улице Вайнера, а также их установят на проспекте Ленина на нечетной стороне, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
На улице Вайнера поставят 17 сидений, рассчитанных на одного человека, 70 двухместных скамеек и 104 трехместные скамейки. Почти 20 старых скамеек уже увезли на ремонт, после которого их установят в скверах и парках Ленинского района.
Установку новых уличных скамеек планируют завершить до конца октября 2023 года.
Напомним, в Ивделе на улице Пушкина благоустроили спортивную и детскую площадки. На территориях установили тренажеры, скамейки, фонари, качели и высадили деревья.