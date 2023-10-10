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На улицах Екатеринбурга появятся новые скамейки

На улицах Екатеринбурга появятся новые скамейки

10 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на некоторых улицах установят 201 новую скамейку.

Так, новые скамейки появятся на улице 8 марта и на улице Вайнера, а также их установят на проспекте Ленина на нечетной стороне, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На улице Вайнера поставят 17 сидений, рассчитанных на одного человека, 70 двухместных скамеек и 104 трехместные скамейки. Почти 20 старых скамеек уже увезли на ремонт, после которого их установят в скверах и парках Ленинского района.

Установку новых уличных скамеек планируют завершить до конца октября 2023 года.

Напомним, в Ивделе на улице Пушкина благоустроили спортивную и детскую площадки. На территориях установили тренажеры, скамейки, фонари, качели и высадили деревья.

В Ивделе появились детская и спортивная площадки
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