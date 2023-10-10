Огромной буквой «Е» украсили набережную в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Автор инсталляции Сергей Клещев представил ее как альтернативный логотип уральской столицы. Несмотря на то, что дизайн геометрической скульптуры напоминает прописную букву «Е», художники имели в виду сердечник трансформатора как символ связи человека и природной энергии.
Не исключено, что объект будет перемещаться по разным местам города, рассказали представители арт-программы «ЧО».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге художники декорировали трансформаторную будку под вагон метро.