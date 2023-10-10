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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Огромной буквой «Е» украсили набережную в центре Екатеринбурга

Огромной буквой «Е» украсили набережную в центре Екатеринбурга

10 октября 2023, 12:18
Фото: vk.com/cho_fest
Арт-объект в виде трехметровой буквы «Е» появился в Екатеринбурге на набережной городского пруда рядом с Театром драмы.

Автор инсталляции Сергей Клещев представил ее как альтернативный логотип уральской столицы. Несмотря на то, что дизайн геометрической скульптуры напоминает прописную букву «Е», художники имели в виду сердечник трансформатора как символ связи человека и природной энергии.

Не исключено, что объект будет перемещаться по разным местам города, рассказали представители арт-программы «ЧО».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге художники декорировали трансформаторную будку под вагон метро.

В центре Екатеринбурга появится арт-объект в форме сердца
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#Город#Искусство#Арт-объект#Художники#Арт-объекты#Екатеринбург#Григорий Орлов
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