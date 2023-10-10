Оконченевший труп 46-летнего мужчины обнаружен в Екатеринбурге

Как рассказала журналистам екатеринбурженка Дарья, тело мужчины в одной футболке и без обуви она обнаружила на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского, когда ехала на работу на автобусе. К тому моменту труп уже окоченел, и все, что оставалось делать очевидцам, это вызвать полицию.