Оконченевший труп 46-летнего мужчины обнаружен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Как рассказала журналистам екатеринбурженка Дарья, тело мужчины в одной футболке и без обуви она обнаружила на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского, когда ехала на работу на автобусе. К тому моменту труп уже окоченел, и все, что оставалось делать очевидцам, это вызвать полицию.
В региональном управлении СК подтвердили факт гибели свердловчанина, сообщив, что проводят проверку, передает издание E1.RU.
Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме 16-летний подросток скончался от отравления наркотиком, который ему дал попробовать его старший приятель.