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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:24

Оконченевший труп 46-летнего мужчины обнаружен в Екатеринбурге

Оконченевший труп 46-летнего мужчины обнаружен в Екатеринбурге

10 октября 2023, 14:09
Фото: 1MI
10 октября на обочине трассы в Екатеринбурге нашли тело 46-летнего мужчины, который, предположительно, замерз насмерть.

Как рассказала журналистам екатеринбурженка Дарья, тело мужчины в одной футболке и без обуви она обнаружила на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского, когда ехала на работу на автобусе. К тому моменту труп уже окоченел, и все, что оставалось делать очевидцам, это вызвать полицию.

В региональном управлении СК подтвердили факт гибели свердловчанина, сообщив, что проводят проверку, передает издание E1.RU.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме 16-летний подросток скончался от отравления наркотиком, который ему дал попробовать его старший приятель.

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#Следственный комитет#Проверка#Гибель#Несчастный случай#Гибель человека#Екатеринбург#Григорий Орлов
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