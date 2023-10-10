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Пациенты больницы №1 в Нижнем Тагиле жалуются на холод в палатах

Пациенты больницы №1 в Нижнем Тагиле жалуются на холод в палатах

10 октября 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в больнице №1 на улице Максарева пациенты жалуются на холодные палаты из-за отсутствия отопления и пытаются утеплиться.

О мерзнущих людях, которые находятся в стационаре, рассказала очевидица в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

По ее словам, пациенты начали предпринимать самостоятельные действия по утеплению окон, чтобы в палатах стало теплее и можно было бы согреться.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в июле 2023 года пациенты больницы №1 жаловались на то, что им приходится подолгу ждать операций из-за недостатка анестезиологов в медицинском учреждении.

В пресс-службе больницы причины нехватки сотрудников не объяснили, но при этом отметили, что в ближайшее время ожидается кадровое пополнение.

Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
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