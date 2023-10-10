Пациенты больницы №1 в Нижнем Тагиле жалуются на холод в палатах

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
О мерзнущих людях, которые находятся в стационаре, рассказала очевидица в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По ее словам, пациенты начали предпринимать самостоятельные действия по утеплению окон, чтобы в палатах стало теплее и можно было бы согреться.
Напомним, в июле 2023 года пациенты больницы №1 жаловались на то, что им приходится подолгу ждать операций из-за недостатка анестезиологов в медицинском учреждении.
В пресс-службе больницы причины нехватки сотрудников не объяснили, но при этом отметили, что в ближайшее время ожидается кадровое пополнение.