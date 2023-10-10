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Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила пытался обжаловать свой приговор

Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила пытался обжаловать свой приговор

10 октября 2023, 09:09
Фото: Midjourney
Приговор педофилу-рецидивисту оставлен без изменений основного срока. Суд частично удовлетворил аппеляцию подсудимого, сократив приговор лишь на один месяц.

В июне 2023 года житель Нижнего Тагила был приговорен Ленинским районным судом к 12 годам лишения свободы и к одному году ограничения свободы за мужеложство.

В августе подсудимый подал апелляцию. Дело передали в вышестоящий областной суд Екатеринбурга и уже 22 сентября 2023 года судья вынес окончательное решение. Дело закрыто.

Приговор оставлен без изменений по существу, снижено на 1 месяц дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободны на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 11 месяцев, — рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина Масленникова пресс-служба Свердловского областного суда.
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