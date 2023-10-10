Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила пытался обжаловать свой приговор

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В июне 2023 года житель Нижнего Тагила был приговорен Ленинским районным судом к 12 годам лишения свободы и к одному году ограничения свободы за мужеложство.
В августе подсудимый подал апелляцию. Дело передали в вышестоящий областной суд Екатеринбурга и уже 22 сентября 2023 года судья вынес окончательное решение. Дело закрыто.
Приговор оставлен без изменений по существу, снижено на 1 месяц дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободны на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 11 месяцев, — рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина Масленникова пресс-служба Свердловского областного суда.