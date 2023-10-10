tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Серове пьяный водитель врезался в фонарь

Переломы ребер, разрыв почки: в Серове пьяный водитель врезался в фонарь

10 октября 2023, 10:39
Фото: ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Серове пьяный водитель врезался в фонарь

Пьяный водитель попал в ДТП в Серове. Это произошло в вечернее время 8 октября около дома №27 по улице Карбышева.

Предварительно известно, что водитель иномарки ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Карбышева, съехал с дороги и врезался в фонарь. В результате пострадал 50-летний пассажир, которого с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Св­ердловской области

У мужчины диагностировали переломы ребер, разрыв почки и ушибы. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель не пострадал. За рулем находился 50-летний мужчина со стажем вождения 33 года.

Медосведетельствование показало, что он был пьян, сообщает управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области. В отношении виновника составили несколько административных протоколов, проводится проверка.

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода под Полевским
Узнать подробнее
Читайте также:
В Серове машину разорвало на части в ДТПАвтомобиль разорвало на две части после ДТП в СеровеВ Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку
#Происшествия#Проверка#ДТП#Безопасность#Серов#Пострадавший#Пьяный водитель#Госпитализация#Травмы#Алкогольное опьянение#Ушибы#Стаж вождения#Дарья Сорокина#Административные протоколы
Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Сегодня, 07:00
Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»
Вчера, 08:22
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
Вчера, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
Вчера, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
Вчера, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46