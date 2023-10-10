Переломы ребер, разрыв почки: в Серове пьяный водитель врезался в фонарь

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Предварительно известно, что водитель иномарки ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Карбышева, съехал с дороги и врезался в фонарь. В результате пострадал 50-летний пассажир, которого с травмами госпитализировали в больницу.
У мужчины диагностировали переломы ребер, разрыв почки и ушибы. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель не пострадал. За рулем находился 50-летний мужчина со стажем вождения 33 года.
Медосведетельствование показало, что он был пьян, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. В отношении виновника составили несколько административных протоколов, проводится проверка.