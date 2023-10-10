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Полуразрушенный пожаром свердловский поселок Сосьва возглавил опытный чиновник

Полуразрушенный пожаром свердловский поселок Сосьва возглавил опытный чиновник

10 октября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Свердловский поселок Сосьва, который весной пострадал от разрушительного пожара, возглавил экс-управляющий администрацией Северного округа Евгений Преин.

Кандидатуру Преина большинством голосов поддержали депутаты думы Сосьвинского городского округа. Председатель конкурсной комиссии Вадим Дубичев охарактеризовал нового руководителя муниципалитета как опытного управленца, который среди прочего возглавлял мэрию Серова и руководил Северным управленческим округом.

В апреле 2023 года Сосьва серьезно пострадала от лесного пожара: огнем уничтожило около сотни домов и социальных учреждений. В середине сентября свердловское правительство объявило о завершении строительства домов для погорельцев.

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