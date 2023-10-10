Полуразрушенный пожаром свердловский поселок Сосьва возглавил опытный чиновник

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Кандидатуру Преина большинством голосов поддержали депутаты думы Сосьвинского городского округа. Председатель конкурсной комиссии Вадим Дубичев охарактеризовал нового руководителя муниципалитета как опытного управленца, который среди прочего возглавлял мэрию Серова и руководил Северным управленческим округом.
В апреле 2023 года Сосьва серьезно пострадала от лесного пожара: огнем уничтожило около сотни домов и социальных учреждений. В середине сентября свердловское правительство объявило о завершении строительства домов для погорельцев.