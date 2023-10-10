Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент тагильчанин стал ссориться с сожительницей из-за того, что она не ночевала дома. Во время конфликта горожанин схватил нож и ударил им в грудь женщину. Потерпевшая скончалась на месте преступления, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Позже мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сотрудники Следкома провели расследование, затем дело было передано в суд.
Ведомство, рассмотрев материалы следствия, приговорил подсудимого к девяти годам и шести месяцам заключения в ИК особого режима.
Напомним, 16 апреля 2023 года в Красноуфимске ранее судимая свердловчанка ранила ножом свою знакомую во время ссоры. Пострадавшая скончалась. Обвиняемой грозит тюремный срок от 6 до 15 лет.