Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент тагильчанин стал ссориться с сожительницей из-за того, что она не ночевала дома. Во время конфликта горожанин схватил нож и ударил им в грудь женщину. Потерпевшая скончалась на месте преступления, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.