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Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности

Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности

10 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 33-летний ранее судимый мужчина убил ножом свою сожительницу во время ссоры на почве ревности. Преступление случилось 13 февраля 2023 года.

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент тагильчанин стал ссориться с сожительницей из-за того, что она не ночевала дома. Во время конфликта горожанин схватил нож и ударил им в грудь женщину. Потерпевшая скончалась на месте преступления, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Позже мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сотрудники Следкома провели расследование, затем дело было передано в суд.

Ведомство, рассмотрев материалы следствия, приговорил подсудимого к девяти годам и шести месяцам заключения в ИК особого режима.

Напомним, 16 апреля 2023 года в Красноуфимске ранее судимая свердловчанка ранила ножом свою знакомую во время ссоры. Пострадавшая скончалась. Обвиняемой грозит тюремный срок от 6 до 15 лет.

Женщина в Красноуфимске зарезала свою знакомую во время ссоры
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