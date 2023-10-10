Роженица умерла после кесарева сечения в больнице Екатеринбурга

Сообщается, что 24 сентября женщина родила через хирургическое вмешательство, которое осуществили врачи больницы на Химмаше. Спустя несколько дней состояние пациентки резко ухудшилось: возникли острые боли в животе, и тогда ее транспортировали в 40-ю больницу. 28 сентября екатеринбурженки не стало, сообщает URA.ru со ссылкой на неназванный источник.