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Роженица умерла после кесарева сечения в больнице Екатеринбурга

Роженица умерла после кесарева сечения в больнице Екатеринбурга

10 октября 2023, 15:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в Городской клинической больнице №40 роженица скончалась после кесарева сечения.

Сообщается, что 24 сентября женщина родила через хирургическое вмешательство, которое осуществили врачи больницы на Химмаше. Спустя несколько дней состояние пациентки резко ухудшилось: возникли острые боли в животе, и тогда ее транспортировали в 40-ю больницу. 28 сентября екатеринбурженки не стало, сообщает URA.ru со ссылкой на неназванный источник.

В областном минздраве на запрос агентства отказались назвать причину смерти свердловчанки, сославшись на врачебную тайну. Министерство проводит проверку.

Ранее сообщалось о смерти 23-летней Анастасии из Артемовского, скончавшейся во время родов.

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#Медицина#Беременность#Минздрав#Несчастный случай#Роды#Екатеринбург#Григорий Орлов
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