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С водителей-нарушителей из Екатеринбурга взыскали штрафов почти на 1 млн рублей

С водителей-нарушителей из Екатеринбурга взыскали штрафов почти на 1 млн рублей

10 октября 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ГИБДД добилась взыскания с 794 водителей почти миллиона рублей в рамках мероприятия «Должник», которое длилось со 2 по 6 октября.
Более 794 человек оплатили имеющиеся задолженности на сумму 991 300 рублей, — сообщили в ведомстве.

302 водителя стали фигурантами административных дела за несвоевременную оплату штрафов. Автомобилистам напоминают, что в случае нарушения сроков погашения штрафа (более 60 дней) последует наказание в виде удвоения его размера, ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ до 50 часов.

Ранее екатеринбургская ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых водителей.

ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов
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#ГИБДД#Штраф#Штрафы#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург#Автомобилисты#Григорий Орлов
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