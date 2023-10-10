С водителей-нарушителей из Екатеринбурга взыскали штрафов почти на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Более 794 человек оплатили имеющиеся задолженности на сумму 991 300 рублей, — сообщили в ведомстве.
302 водителя стали фигурантами административных дела за несвоевременную оплату штрафов. Автомобилистам напоминают, что в случае нарушения сроков погашения штрафа (более 60 дней) последует наказание в виде удвоения его размера, ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ до 50 часов.
Ранее екатеринбургская ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых водителей.