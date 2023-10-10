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Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода под Полевским

Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода под Полевским

10 октября 2023, 03:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности дорожной аварии, в которой водитель автобуса ПАЗ наехал на пешехода на трассе Екатеринбург — Полевской.

Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу не по пешеходному переходу, который находился неподалеку. В какой-то момент его сбил рейсовый автобус.

По словам водителя, свердловчанин неожиданно выбежал на проезжую часть, и он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавший пешеход получил в аварии ссадины на левой кисти и подбородке. По его словам, он не заметил едущий автобус. После того, как мужчину осмотрели врачи, его отпустили домой. Водитель общественного транспорта в момент ДТП был трезв. Пятеро пассажиров, которые ехали в автобусе, не пострадали.

Напомним, ДТП произошло утром 9 октября 2023 года на 46-м километре автодороги.

Водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода на трассе под Екатеринбургом
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