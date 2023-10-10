Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода под Полевским

Пострадавший пешеход получил в аварии ссадины на левой кисти и подбородке. По его словам, он не заметил едущий автобус. После того, как мужчину осмотрели врачи, его отпустили домой. Водитель общественного транспорта в момент ДТП был трезв. Пятеро пассажиров, которые ехали в автобусе, не пострадали.