Свердловачанке в белом парике дали три года колонии за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В одном из эпизодов девушка притворилась полицейской и убедила пожилую жительницу Первоуральска лично передать ей 300 тысяч рублей — внушительная сумма средства якобы должна была помочь дочери бабушки уйти от ответственности за ДТП с пострадавшим.
После звонка дочери пенсионерка догадалась о происходящем и обратилась в полицию. Вскоре оперативники задержали предполагаемую мошенницу — 22-летнюю жительницу Арамиля.
При обысках в ее квартире силовики обнаружили более 1,1 млн рублей наличных денег, расфасованных по сверткам, два мобильных телефона, а также белый парик и кепку. Последние два предмета, вероятно, предназначались для маскировки. По обвинению в мошенничестве девушку приговорили к трем годам колонии, сообщили в полиции Первоуральска.
Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Ирбита перевела мошенникам из WhatsApp более 500 тысяч рублей.