Свердловачанке в белом парике дали три года колонии за обман пенсионеров

При обысках в ее квартире силовики обнаружили более 1,1 млн рублей наличных денег, расфасованных по сверткам, два мобильных телефона, а также белый парик и кепку. Последние два предмета, вероятно, предназначались для маскировки. По обвинению в мошенничестве девушку приговорили к трем годам колонии, сообщили в полиции Первоуральска.