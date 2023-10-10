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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Обманывавшую пенсионеров девушку осудили в Свердловской области

Свердловачанке в белом парике дали три года колонии за обман пенсионеров

10 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI

Обманывавшую пенсионеров девушку осудили в Свердловской области

22-летней девушке из Арамиля присудили три года колонии за участие в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Свердловчанка выдавала себя за сотрудницу МВД и забирала сотни тысяч рублей у пенсионеров.

В одном из эпизодов девушка притворилась полицейской и убедила пожилую жительницу Первоуральска лично передать ей 300 тысяч рублей — внушительная сумма средства якобы должна была помочь дочери бабушки уйти от ответственности за ДТП с пострадавшим.

После звонка дочери пенсионерка догадалась о происходящем и обратилась в полицию. Вскоре оперативники задержали предполагаемую мошенницу — 22-летнюю жительницу Арамиля.

При обысках в ее квартире силовики обнаружили более 1,1 млн рублей наличных денег, расфасованных по сверткам, два мобильных телефона, а также белый парик и кепку. Последние два предмета, вероятно, предназначались для маскировки. По обвинению в мошенничестве девушку приговорили к трем годам колонии, сообщили в полиции Первоуральска.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Ирбита перевела мошенникам из WhatsApp более 500 тысяч рублей.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Телефонное мошенничество#Григорий Орлов
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