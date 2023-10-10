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Свердловская ФАС добилась отмены резкого повышения тарифов на электроэнергию

Свердловская ФАС добилась отмены резкого повышения тарифов на электроэнергию

10 октября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Суд не удовлетворил апелляцию Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области, пытавшуюся обжаловать отмену повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей.

В декабре 2022 года свердловская ФАС отменила постановление РЭК о повышении тарифов на электроэнергию сразу на 35%. Разбирательство началось после шквала негодования со стороны свердловчан, и регулятор счел необоснованным столь значительное подорожание услуги.

Далее РЭК попыталась в судебном порядке оспорить решение антимонопольной службы, но проиграла в судах двух инстанций, сообщили в пресс-службе свердловской ФАС.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил рост цен на ЖКУ нерентабельностью коммунальных предприятий.

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#Экономика#Свердловская область#ФАС#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Электроэнергия#Электроснабжение#Повышение тарифов#Григорий Орлов
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