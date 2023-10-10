Свердловская ФАС добилась отмены резкого повышения тарифов на электроэнергию

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В декабре 2022 года свердловская ФАС отменила постановление РЭК о повышении тарифов на электроэнергию сразу на 35%. Разбирательство началось после шквала негодования со стороны свердловчан, и регулятор счел необоснованным столь значительное подорожание услуги.
Далее РЭК попыталась в судебном порядке оспорить решение антимонопольной службы, но проиграла в судах двух инстанций, сообщили в пресс-службе свердловской ФАС.
Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил рост цен на ЖКУ нерентабельностью коммунальных предприятий.