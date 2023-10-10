Труп мужчины обнаружили прохожие на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Очевидцы рассказали TagilCity.ru, что на месте работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Однако мужчине уже нельзя было помочь.
Когда я проходила мимо, тело лежало на лавочке уже накрытое пакетом, — рассказала редакции тагильчанка.
Как оказалось, умершим был мужчина 1989 года рождения. Обстоятельства его смерти выясняются, но, по предварительным данным, это не криминальный случай.
Мужчину 1989 года рождения обнаружили лежащим на улице прохожие, которые и вызвали «скорую помощь». По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала. Более подробные и точные обстоятельства выясняются, — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Также проверку проводят сотрудники Следственного комитета по Дзержинскому району.
По факту смерти проводится проверка следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил областного Следственного комитета. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, — рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы СК по Свердловской области Александр Шульга.