Центробанк покажет дизайн пятитысячной купюры с Екатеринбургом 16 октября

О том, что обновленный дизайн пятитысячной купюры будет посвящен уральской столице, стало известно еще в марте 2021 года. Какие именно достопримечательности будут изображены на банкнотах, екатеринбуржцы узнают 16 октября — в числе возможных вариантов в ЦБ называли Дом Севастьянова, Плотинку и панораму города. В обороте новые купюры появятся в конце 2023 года.