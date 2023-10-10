Центробанк покажет дизайн пятитысячной купюры с Екатеринбургом 16 октября

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
На пресс-конференции выступят зампред ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Госзнак» Аркадий Трачук, говорится в релизе на сайте регулятора.
О том, что обновленный дизайн пятитысячной купюры будет посвящен уральской столице, стало известно еще в марте 2021 года. Какие именно достопримечательности будут изображены на банкнотах, екатеринбуржцы узнают 16 октября — в числе возможных вариантов в ЦБ называли Дом Севастьянова, Плотинку и панораму города. В обороте новые купюры появятся в конце 2023 года.
Напомним, весной в Свердловскую область завезли десятирублевые купюры 2022 года выпуска.