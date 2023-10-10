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Центробанк покажет дизайн пятитысячной купюры с Екатеринбургом 16 октября

Центробанк покажет дизайн пятитысячной купюры с Екатеринбургом 16 октября

10 октября 2023, 09:31
Фото: 1MI
16 октября Центробанк презентует новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей — на самой ценной банкноте будет изображен Екатеринбург.

На пресс-конференции выступят зампред ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Госзнак» Аркадий Трачук, говорится в релизе на сайте регулятора.

О том, что обновленный дизайн пятитысячной купюры будет посвящен уральской столице, стало известно еще в марте 2021 года. Какие именно достопримечательности будут изображены на банкнотах, екатеринбуржцы узнают 16 октября — в числе возможных вариантов в ЦБ называли Дом Севастьянова, Плотинку и панораму города. В обороте новые купюры появятся в конце 2023 года.

Напомним, весной в Свердловскую область завезли десятирублевые купюры 2022 года выпуска.

Названы концепции новой 5-тысячной купюры с достопримечательностями Екатеринбурга
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#Деньги#Купюра#Банк России#Купюры#Екатеринбург#Центробанк#Григорий Орлов
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