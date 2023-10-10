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Улица Архангела Михаила появилась на юго-западе Екатеринбурга

Улица Архангела Михаила появилась на юго-западе Екатеринбурга

10 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
10 октября в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила.

В честь одного из самых почитаемых архангелов названа территория в квартале Московского тракта — улицы Светлореченской — Объездной дороги.

Решение о введении нового топонима приняла комиссия по наименованиям объектов муниципального образования Екатеринбурга при мэрии. Постановление за подписью вице-мэра Игоря Сутягина размещено на сайте администрации города.

Об изменении уведомили полицию, министерство здравоохранения и станцию скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на улицах Екатеринбурга разместят более двухсот новых скамеек.

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