Улица Архангела Михаила появилась на юго-западе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В честь одного из самых почитаемых архангелов названа территория в квартале Московского тракта — улицы Светлореченской — Объездной дороги.
Решение о введении нового топонима приняла комиссия по наименованиям объектов муниципального образования Екатеринбурга при мэрии. Постановление за подписью вице-мэра Игоря Сутягина размещено на сайте администрации города.
Об изменении уведомили полицию, министерство здравоохранения и станцию скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на улицах Екатеринбурга разместят более двухсот новых скамеек.