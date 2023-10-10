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Уроженец Свердловской области угнал машину в Омске и хотел уехать в Ирбит

Уроженец Свердловской области угнал машину в Омске и хотел уехать в Ирбит

10 октября 2023, 11:38
Фото: Midjourney
Ранее судимый 23-летний житель Свердловской области, находясь в Омске, угнал автомобиль ВАЗ и отправился на нем в Ирбит.

Угонщика поймали на трассе сотрудники полиции и отвезли в отделение. По словам молодого человека, двери машины не были закрыты, а завести он смог с помощью отвертки, рассказали в пресс-службе МВД по Омской области.

У задержанного имеются судимости за кражи и угон. В отношении него возбудили уголовное дело. Молодому свердловчанину грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, 1 июля 2023 года в Серове двое местных жителей угнали автомобиль ВАЗ и отправились на нем в Екатеринбург. Вскоре у машины заглох двигатель, и угонщики вылезли наружу, припарковавшись у обочины.

Однако они забыли поставить транспорт на ручник. Автомобиль стал катиться в овраг и очутился в водоеме. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

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