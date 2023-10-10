Уроженец Свердловской области угнал машину в Омске и хотел уехать в Ирбит

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Угонщика поймали на трассе сотрудники полиции и отвезли в отделение. По словам молодого человека, двери машины не были закрыты, а завести он смог с помощью отвертки, рассказали в пресс-службе МВД по Омской области.
У задержанного имеются судимости за кражи и угон. В отношении него возбудили уголовное дело. Молодому свердловчанину грозит до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, 1 июля 2023 года в Серове двое местных жителей угнали автомобиль ВАЗ и отправились на нем в Екатеринбург. Вскоре у машины заглох двигатель, и угонщики вылезли наружу, припарковавшись у обочины.
Однако они забыли поставить транспорт на ручник. Автомобиль стал катиться в овраг и очутился в водоеме. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.