В Екатеринбурге 20 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
До того, как к дому приехали пожарные, из него эвакуировались 20 жильцов, пятеро из них — дети, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар тушили 17 человек с использованием четырех единиц технического оборудования. Вскоре возгорание получилось устранить. От пламени пострадало домашнее имущество в квартире.
Напомним, 4 октября 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в жилой квартире. Предположительно, причиной происшествия стало неаккуратное обращение с огнем.