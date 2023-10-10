tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Екатеринбурге 20 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке

В Екатеринбурге 20 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке

10 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
В квартире многоэтажки в Екатеринбурге случился пожар площадью 10 квадратных метров. ЧП случилось на улице 40-летия Комсомола вечером 9 октября 2023 года.

До того, как к дому приехали пожарные, из него эвакуировались 20 жильцов, пятеро из них — дети, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили 17 человек с использованием четырех единиц технического оборудования. Вскоре возгорание получилось устранить. От пламени пострадало домашнее имущество в квартире.

Напомним, 4 октября 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в жилой квартире. Предположительно, причиной происшествия стало неаккуратное обращение с огнем.

В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цехБолее 40 человек спасли из горящего дома в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге вспыхнул пожар в жилом доме
#Происшествия#Пожар#Дети#Пожарные#Квартира#Эвакуация#Дом#Специалисты#Многоэтажка#ЧП#Тушение#Ликвидация#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент#Тушение пожара
Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Сегодня, 07:00
Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»
Вчера, 08:22
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
Вчера, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
Вчера, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
Вчера, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46