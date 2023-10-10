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В Екатеринбурге найден мертвым преподаватель вуза

В Екатеринбурге найден мертвым преподаватель вуза

10 октября 2023, 19:09
Фото: 1MI
59-летний преподаватель Уральского государственного аграрного университета Игорь Олейник умер у себя в квартире, его обнаружили соседи, пишет издание Е1.

Жильцы дома обратили внимание на громкие звуки, доносившиеся из квартиры преподавателя, и позвонили в дверь. Однако им никто не открыл, хотя был слышен работающий телевизор, а в окнах горел свет. Заподозрив неладное, соседи сами вскрыли дверь и увидели преподавателя мертвым.

Мужчина проживал в квартире один и, предположительно, умер от приступа инфаркта или инсульта. В университете он преподавал культуру речи и деловые коммуникации.

В августе жильцы дома на Кишиневской улице в Екатеринбурге обнаружили труп соседа, который пролежал в квартире несколько дней. Рядом с ним находилась кошка. Мужчина не выходил из дому больше недели, что привлекло внимание соседей. Когда дверь квартиры открыли, то почувствовали неприятный запах, а затем нашли и сам труп.

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