В Екатеринбурге найден мертвым преподаватель вуза

В августе жильцы дома на Кишиневской улице в Екатеринбурге обнаружили труп соседа, который пролежал в квартире несколько дней. Рядом с ним находилась кошка. Мужчина не выходил из дому больше недели, что привлекло внимание соседей. Когда дверь квартиры открыли, то почувствовали неприятный запах, а затем нашли и сам труп.