В Екатеринбурге найдена мертвой пропавшая девушка

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
Тело погибшей екатеринбурженки было найдено в водоеме. Похороны девушки пройдут 10 октября 2023 года. Прощание с ней состоится в мечети в районе Химмаша, рассказал Е1 знакомый семьи.
В СК информацию о погибшей пока не комментируют.
Напомним, Махфузахон исчезла 2 сентября 2023 года накануне своего дня рождения. Ранее девушка говорила своим подругам, что ей не хватает родительского внимания.
Также горожанка четыре года встречалась с парнем, с которым собиралась начать жить вместе после своего дня рождения. Однако 3 сентября она прислала ему сообщение тревожного содержания. Мать девушки требовала проверить молодого человека на полиграфе.