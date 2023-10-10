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В Екатеринбурге найдена мертвой пропавшая девушка

В Екатеринбурге найдена мертвой пропавшая девушка

10 октября 2023, 05:01
Фото: 1MI
Пропавшую 22-летнюю Махфузахон из Екатеринбурга нашли мертвой.

Тело погибшей екатеринбурженки было найдено в водоеме. Похороны девушки пройдут 10 октября 2023 года. Прощание с ней состоится в мечети в районе Химмаша, рассказал Е1 знакомый семьи.

В СК информацию о погибшей пока не комментируют.

Напомним, Махфузахон исчезла 2 сентября 2023 года накануне своего дня рождения. Ранее девушка говорила своим подругам, что ей не хватает родительского внимания.

Также горожанка четыре года встречалась с парнем, с которым собиралась начать жить вместе после своего дня рождения. Однако 3 сентября она прислала ему сообщение тревожного содержания. Мать девушки требовала проверить молодого человека на полиграфе.

Мать пропавшей в Екатеринбурге девушки хочет проверки ее парня на полиграфе
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