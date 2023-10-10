В Екатеринбурге неизвестный поджег заброшенный автомобиль

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Кроме подожженной машины также пострадали и другие автомобили, которые стояли неподалеку. О случившемся рассказала очевидица в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам горожанки, теперь ей страшно оставлять без присмотра свой транспорт. Также она отметила, что неизвестно, кто именно совершил поджог.
Напомним, в сентябре 2023 года в Камышлове молодой человек в жилом дворе поджег автомобили Mazda CX-5 и ВАЗ и скрылся. При этом от огня также пострадали иномарка Chevrolet Aveo и другая машина ВАЗ.
Кроме того, по словам местных жителей, неизвестный кинул что-то под капот, из-за чего случился взрыв.