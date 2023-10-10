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В Екатеринбурге неизвестный поджег заброшенный автомобиль

В Екатеринбурге неизвестный поджег заброшенный автомобиль

10 октября 2023, 03:45
Фото: Midjourney
Неизвестный хулиган поджег заброшенный автомобиль ВАЗ во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент случился 8 сентября 2023 года.

Кроме подожженной машины также пострадали и другие автомобили, которые стояли неподалеку. О случившемся рассказала очевидица в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам горожанки, теперь ей страшно оставлять без присмотра свой транспорт. Также она отметила, что неизвестно, кто именно совершил поджог.

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Напомним, в сентябре 2023 года в Камышлове молодой человек в жилом дворе поджег автомобили Mazda CX-5 и ВАЗ и скрылся. При этом от огня также пострадали иномарка Chevrolet Aveo и другая машина ВАЗ.

Кроме того, по словам местных жителей, неизвестный кинул что-то под капот, из-за чего случился взрыв.

В Камышлове мужчина поджег две машины
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