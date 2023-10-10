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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

В Екатеринбурге во второй раз отложили избрание нового спикера думы

В Екатеринбурге во второй раз отложили избрание нового спикера думы

10 октября 2023, 13:26
Фото: 1MI
10 октября на заседании думы Екатеринбурга во второй раз отложили утверждение нового председателя городского парламента — такое решение приняла фракция «Единой России».

Избрание нового спикера перенесено на следующее заседание гордумы, сообщает корреспондент E1.RU со ссылкой на заявление главы фракции Алексея Вихарева.

Фаворитом в борьбе за пост председателя екатеринбургской думы называют 33-летнюю Анну Гурарий, чью кандидатуру поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Еще один ключевой претендент — 55-летний Сергей Павленко, работающий руководителем в Южно-Уральском межрегиональном управлении охраны «Газпрома».

По информации СМИ, задержка в назначении спикера могла быть продиктована тем, что кандидатуру Гурарий пока не удалось согласовать с Кремлем и силовиками.

В Екатеринбурге вновь могут отложить назначение Анны Гурарий спикером думы
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