В Екатеринбурге во второй раз отложили избрание нового спикера думы

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Избрание нового спикера перенесено на следующее заседание гордумы, сообщает корреспондент E1.RU со ссылкой на заявление главы фракции Алексея Вихарева.
Фаворитом в борьбе за пост председателя екатеринбургской думы называют 33-летнюю Анну Гурарий, чью кандидатуру поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Еще один ключевой претендент — 55-летний Сергей Павленко, работающий руководителем в Южно-Уральском межрегиональном управлении охраны «Газпрома».
По информации СМИ, задержка в назначении спикера могла быть продиктована тем, что кандидатуру Гурарий пока не удалось согласовать с Кремлем и силовиками.