В Каменске-Уральском скончался известный мотогонщик

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Ему было 42 года. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте». Похоронят его 12 октября, а прощание состоится в 11:00 в Свято-Троицком соборе. О причинах наступления смерти не сообщается.
Юрий увлекался мотоспортом, а также был тренером своего сына Ярослава. В комментариях под постом появилось множество сообщений с соболезнованиями.
Сделал немало великого, ушел с достоинством, — написал один из знакомых мотоциклиста.
Ранее известный байкер из Екатеринбурга скончался в результате ДТП. Во время аварии ему оторвало голову. Он ехал на мотоцикле ночью, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.