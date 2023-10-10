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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Каменске-Уральском скончался известный мотогонщик

В Каменске-Уральском скончался известный мотогонщик

10 октября 2023, 14:02
Фото: Фото со страницы Юрия Пехотина
Мотогонщик Юрий Пехотин скончался в Каменске-Уральском.

Ему было 42 года. Об этом сообщили на его странице во «ВКонтакте». Похоронят его 12 октября, а прощание состоится в 11:00 в Свято-Троицком соборе. О причинах наступления смерти не сообщается.

Юрий увлекался мотоспортом, а также был тренером своего сына Ярослава. В комментариях под постом появилось множество сообщений с соболезнованиями.

Сделал немало великого, ушел с достоинством, — написал один из знакомых мотоциклиста.

Ранее известный байкер из Екатеринбурга скончался в результате ДТП. Во время аварии ему оторвало голову. Он ехал на мотоцикле ночью, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

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