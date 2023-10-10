В Красноуральске мужчина добился получения квартиры через суд

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В результате мужчина добился получения благоустроенного жилья вместо аварийного. Дом, в котором жил местный житель, уже несколько лет являлся аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу. После этого администрация признала его малоимущим и нуждающимся в получении жилья.
Однако до тех пор, пока горожанин не пожаловался в прокуратуру, жилье ему так и не предоставили. В результате суд удовлетворил требования прокуратуры. Мужчина получил двухкомнатную квартиру.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга прожила в доме престарелых 41 год и в результате добилась получения благоустроенной квартиры.