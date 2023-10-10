В Красноуральске мужчина добился получения квартиры через суд

В результате мужчина добился получения благоустроенного жилья вместо аварийного. Дом, в котором жил местный житель, уже несколько лет являлся аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу. После этого администрация признала его малоимущим и нуждающимся в получении жилья.