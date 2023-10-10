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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Красноуральске мужчина добился получения квартиры через суд

В Красноуральске мужчина добился получения квартиры через суд

10 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI
В Красноуральске прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении администрацией городского округа его прав.

В результате мужчина добился получения благоустроенного жилья вместо аварийного. Дом, в котором жил местный житель, уже несколько лет являлся аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу. После этого администрация признала его малоимущим и нуждающимся в получении жилья.

Однако до тех пор, пока горожанин не пожаловался в прокуратуру, жилье ему так и не предоставили. В результате суд удовлетворил требования прокуратуры. Мужчина получил двухкомнатную квартиру.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга прожила в доме престарелых 41 год и в результате добилась получения благоустроенной квартиры.

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#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Суд#Жилье#Администрация#Красноуральск#Малоимущие#Дарья Сорокина
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