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В Нижнем Тагиле бывшим муниципальным служащим прибавили пенсию по выслуге лет

В Нижнем Тагиле бывшим муниципальным служащим прибавили пенсию по выслуге лет

10 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
С 1 октября 2023 года в Нижнем Тагиле проиндексировали пенсии по выслуге лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.

Таким служащим из расчета увеличения должностного оклада по соответствующей должности пенсии проиндексированы в 1,109 раза.

Теперь управление соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила с 1 октября 2023 года должно провести перерасчет, а также обеспечить выплаты в установленные сроки.

Финансирование расходов по индексации пенсий будет производиться в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2023 год.

Напомним, с 1 января 2023 года пенсии неработающих пожилых людей повысили на 4,8%.

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