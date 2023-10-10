В Нижнем Тагиле бывшим муниципальным служащим прибавили пенсию по выслуге лет

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Таким служащим из расчета увеличения должностного оклада по соответствующей должности пенсии проиндексированы в 1,109 раза.
Теперь управление соцпрограмм и семейной политики администрации Нижнего Тагила с 1 октября 2023 года должно провести перерасчет, а также обеспечить выплаты в установленные сроки.
Финансирование расходов по индексации пенсий будет производиться в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2023 год.
Напомним, с 1 января 2023 года пенсии неработающих пожилых людей повысили на 4,8%.