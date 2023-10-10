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В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины

В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины

10 октября 2023, 10:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле разработают эксплуатационную документацию на три плотины. На работы выделено 765 тысяч рублей.

Работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года. Они будут проводиться на трех объектах:

  • пруд река Мокрая Ольховка, сад НТМК №3 (верхний) (протяженность 267 метров);
  • пруд река Мокрая Ольховка, сад НТМК № 3 (протяженность 373 метра);
  • пруд река Большая Кушва, рядом с улицей Киевская (протяженность 310 метров).

Исполнителю необходимо привести эксплуатационную документацию гидротехнических сооружений в соответствие с нормативными правовыми актами, а также обеспечить готовность к локализации, ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций.

В «Службу экологической безопасности» Нижнего Тагила подрядчик должен предоставить на каждую плотину технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен в случае аварии. После исполнения контракта все авторские права перейдут к заказчику.

Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября 2023 года.

Напомним, капремонт Авроринской плотины в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом планируют завершить в начале ноября.

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