В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины

В «Службу экологической безопасности» Нижнего Тагила подрядчик должен предоставить на каждую плотину технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен в случае аварии. После исполнения контракта все авторские права перейдут к заказчику.