В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года. Они будут проводиться на трех объектах:
Исполнителю необходимо привести эксплуатационную документацию гидротехнических сооружений в соответствие с нормативными правовыми актами, а также обеспечить готовность к локализации, ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций.
В «Службу экологической безопасности» Нижнего Тагила подрядчик должен предоставить на каждую плотину технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен в случае аварии. После исполнения контракта все авторские права перейдут к заказчику.
Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября 2023 года.
Напомним, капремонт Авроринской плотины в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом планируют завершить в начале ноября.