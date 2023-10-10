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Updated Сегодня, 09:33

В Новокузнецке произошло возгорание на поверхности шахты «Ерунаковская-8»

10 октября 2023, 09:31
В городе Новокузнецк произошло возгорание на территории шахты «Ерунаковская-8». Представители МЧС сообщили о проведении эвакуации шахтеров.

По данным пресс-службы ГУМЧС по Кемеровской области, спасатели направились к шахте «Ерунаковская-8», где произошел пожар в резервном дегазационном коробе. Более 250 человек находятся внутри шахты, их выводят на поверхность, пишет ridus.ru.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в резервном дегазационном коробе. Для борьбы с огнем задействованы тридцать два сотрудника МЧС и семь единиц техники. Информация о пострадавших пока не сообщается.

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