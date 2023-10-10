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В Первоуральске мошенницу заставили вернуть жертвам 1,1 млн рублей

В Первоуральске мошенницу заставили вернуть жертвам 1,1 млн рублей

10 октября 2023, 10:07
Фото: 1MI
12 пожилых граждан оказались обманутыми мошенниками в Первоуральске. Они перевели аферистам свыше 3,5 млн рублей. 1,1 млн рублей был им возвращен, так как одна из участниц банды была поймана с деньгами.

По данному факту вынесен приговор в отношении жительницы Арамиля. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что женщина вступила в сговор с преступной бандой. Вместе они обзванивали случайных жителей региона, чтобы похитить у них деньги. Они представлялись свердловчанам их родственниками: говорили, что попали в аварию и что им нужны деньги.

Осужденная забирала часть средств себе, а большую долю переводила своему «руководству». Из 3,5 млн рублей пенсионерам вернули 1,1 млн рублей, изъятые у осужденной во время задержания около банкомата.

Женщине назначили наказание — 3 года колонии общего режима. Также с злоумышленницы взыщут свыше 2,4 млн рублей в пользу пострадавших.

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#Происшествия#Первоуральск#Пенсионеры#Мошенничество#Арамиль#Банкомат#Сговор#Урал#Дарья Сорокина
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