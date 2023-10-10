В поселке Первоуральска больше недели ищут пропавшего пенсионера

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Мужчина отправился в лес и не вернулся домой. Его местонахождение сейчас неизвестно. Рост свердловчанина — 165 сантиметров. Волосы седые, цвет глаз голубой, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт».
В день исчезновения житель поселка был одет в костюм цвета хаки, а при себе у него были рюкзак и палатка. Его ищут полицейские и сотрудники поисково-спасательного отряда.
Напомним, 4 октября 2023 года в поселке Монетном исчезла пожилая женщина. Свердловчанка не разговаривает и имеет проблемы со зрением. Ее разыскивают волонтеры отряда «Прорыв».