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В поселке Первоуральска больше недели ищут пропавшего пенсионера

В поселке Первоуральска больше недели ищут пропавшего пенсионера

10 октября 2023, 06:36
Фото: 1MI
68-летний житель поселка Бокситы в Североуральском ГО пропал 2 октября 2023 года.

Мужчина отправился в лес и не вернулся домой. Его местонахождение сейчас неизвестно. Рост свердловчанина — 165 сантиметров. Волосы седые, цвет глаз голубой, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения житель поселка был одет в костюм цвета хаки, а при себе у него были рюкзак и палатка. Его ищут полицейские и сотрудники поисково-спасательного отряда.

Напомним, 4 октября 2023 года в поселке Монетном исчезла пожилая женщина. Свердловчанка не разговаривает и имеет проблемы со зрением. Ее разыскивают волонтеры отряда «Прорыв».

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