В Свердловской области ожидается минусовая температура

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Понижение температуры воздуха ниже нуля градусов ожидается в ночное время суток. Днем в регионе прогнозируется +10 градусов, рассказал свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
При этом в западной части области есть вероятность выпадения мокрого снега, а также снега с дождем. В Екатеринбурге днем температура будет держаться на уровне +5… +7 градусов.
Напомним, 10 октября 2023 года в Нижнем Тагиле ожидается выпадение первого снега. В дневное время температура будет +5 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.