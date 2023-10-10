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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Свердловской области ожидается минусовая температура

В Свердловской области ожидается минусовая температура

10 октября 2023, 09:39
Фото: Midjourney
В Свердловской области похолодает до -3 градусов 10–11 октября 2023 года.

Понижение температуры воздуха ниже нуля градусов ожидается в ночное время суток. Днем в регионе прогнозируется +10 градусов, рассказал свердловский метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

При этом в западной части области есть вероятность выпадения мокрого снега, а также снега с дождем. В Екатеринбурге днем температура будет держаться на уровне +5… +7 градусов.

Напомним, 10 октября 2023 года в Нижнем Тагиле ожидается выпадение первого снега. В дневное время температура будет +5 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

Первый снег с дождем ожидается в Нижнем Тагиле
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