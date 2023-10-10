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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

В Свердловской области за неделю два человека скончались от коронавируса

В Свердловской области за неделю два человека скончались от коронавируса

10 октября 2023, 09:20
Фото: 1MI
За неделю в Свердловской области выявили 439 случаев заражения COVID-19. Два заболевших человека скончались.

В общей сложности за период с 25 сентября по 1 октября в регионе 58 человек было госпитализировано с данным заболеванием. Статистика размещена на портале «Стопкоронавирус».

Ранее сообщалось, что Свердловская область за неделю с 11 по 17 сентября оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом.

Регион разместился на четвертой строчке антирейтинга. Первые места достались Москве и Московской области, а также Санкт-Петербургу.

Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет
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#Происшествия#Коронавирус#Свердловская область#Москва#Санкт-Петербург#Заболеваемость#Госпитализация#Московская область#COVID-19#Дарья Сорокина#Стопкоронавирус
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