В Свердловской области за неделю два человека скончались от коронавируса

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В общей сложности за период с 25 сентября по 1 октября в регионе 58 человек было госпитализировано с данным заболеванием. Статистика размещена на портале «Стопкоронавирус».
Ранее сообщалось, что Свердловская область за неделю с 11 по 17 сентября оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Регион разместился на четвертой строчке антирейтинга. Первые места достались Москве и Московской области, а также Санкт-Петербургу.