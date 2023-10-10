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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:53

Власти Челябинска назвали шашлыки одной из главных причин загрязнения воздуха

Власти Челябинска назвали шашлыки одной из главных причин загрязнения воздуха

10 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
В Челябинске местные власти сообщили, что одна из главных причин загрязнения воздуха — дым от шашлыков.

Эту информацию администрация разослала по торговым точкам, пишет «Урал Мэш».

В письме от управления по торговле приводятся данные из мониторинга Роспотребнадзора. Согласно нему, жители Челябинска дышат диоксидом серы и акролеином. Эти вещества выделяются во время жарки мяса на дровах и углях.

В связи с этим любителям шашлыков рекомендовали переходить на электрическое оборудование.

Отмечается, что большая часть вредных веществ попадает в небо Челябинска не после горения древесины, а вместе с отходами от завода и автомобилей.

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#Здоровье#Завод#Роспотребнадзор#Челябинск#Дым#Мониторинг#Дрова#Диоксид серы#Автомобили#Загрязнение воздуха#Шашлыки#Дарья Сорокина#Акролеин
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