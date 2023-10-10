Власти Челябинска назвали шашлыки одной из главных причин загрязнения воздуха

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Эту информацию администрация разослала по торговым точкам, пишет «Урал Мэш».
В письме от управления по торговле приводятся данные из мониторинга Роспотребнадзора. Согласно нему, жители Челябинска дышат диоксидом серы и акролеином. Эти вещества выделяются во время жарки мяса на дровах и углях.
В связи с этим любителям шашлыков рекомендовали переходить на электрическое оборудование.
Отмечается, что большая часть вредных веществ попадает в небо Челябинска не после горения древесины, а вместе с отходами от завода и автомобилей.