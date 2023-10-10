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Водители жалуются на нечестные штрафы из-за системы «Паркон» в Екатеринбурге

Водители жалуются на нечестные штрафы из-за системы «Паркон» в Екатеринбурге

10 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водители пожаловались на работу системы камер фиксации неправильной парковки «Паркон», из-за которой якобы необоснованно начисляются штрафы.
Там нет ни знаков, ни разметки. Я не один такой. Некоторым водителям уже по два штрафа пришло, — сообщил журналистам местный автомобилист.

Сбой в работе системы наблюдается в Компрессорном районе города, уточнил собеседник портала E1.RU. На запрос журналистов в областной ГИБДД заверили, что камеры не могут ошибаться, поскольку они размещаются исключительно в зоне дорожных знаков.

Ранее екатеринбургские автовладельцы пожаловались на мэрию в прокуратуру из-за платных парковок.

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#ГИБДД#Штраф#Парковка#Штрафы#Екатеринбург#Григорий Орлов
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