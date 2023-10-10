Водители жалуются на нечестные штрафы из-за системы «Паркон» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Там нет ни знаков, ни разметки. Я не один такой. Некоторым водителям уже по два штрафа пришло, — сообщил журналистам местный автомобилист.
Сбой в работе системы наблюдается в Компрессорном районе города, уточнил собеседник портала E1.RU. На запрос журналистов в областной ГИБДД заверили, что камеры не могут ошибаться, поскольку они размещаются исключительно в зоне дорожных знаков.
Ранее екатеринбургские автовладельцы пожаловались на мэрию в прокуратуру из-за платных парковок.