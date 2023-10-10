Выборы мэра Нижнего Тагила, труп мужчины и три плотины

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В Нижнем Тагиле 11 октября выберут мэра. Все семь кандидатов будут вновь рассказывать о своих планах, о том, как сделать Нижний Тагил лучше. Этот третий этап заключительный. После выступления комиссия определит кандидата на пост главы города.
Тагильчане, занимавшие муниципальные должности, получат прибавку к пенсии. Индексация запустилась 1 октября 2023 года. Управление соцпрограмм и семейной политики должны обеспечить выплаты в установленные сроки.
Бизнесмен из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова. Тагильчанин требует взыскать с блогера 1,5 миллиона рублей. Вложения не принесли желаемых дивидендов и бизнесмен решил вернуть свои деньги.
На площади Танкостроителей, 9 октября около 18:00 прохожие обнаружили труп мужчины. По факту смерти проводится проверка следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил. Предварительно смерть не носит криминальный характер.
765 тысяч рублей выделено на тендер по созданию эксплуатационной документации на три плотины. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября 2023 года.