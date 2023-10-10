Выборы мэра Нижнего Тагила, труп мужчины и три плотины

В Нижнем Тагиле 11 октября выберут мэра. Все семь кандидатов будут вновь рассказывать о своих планах, о том, как сделать Нижний Тагил лучше. Этот третий этап заключительный. После выступления комиссия определит кандидата на пост главы города.