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Выборы мэра Нижнего Тагила, труп мужчины и три плотины

Выборы мэра Нижнего Тагила, труп мужчины и три плотины

10 октября 2023, 17:20
Фото: Midjourney
Выборы на пост главы Нижнего Тагила пройдут 11 октября, бывшим муниципальным служащим прибавят пенсию, на Вагонке нашли труп мужчины, а на разработку документов для трех плотин выделят 765 тысяч рублей: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

В Нижнем Тагиле 11 октября выберут мэра. Все семь кандидатов будут вновь рассказывать о своих планах, о том, как сделать Нижний Тагил лучше. Этот третий этап заключительный. После выступления комиссия определит кандидата на пост главы города.

«Выступят все»: выборы мэра в Нижнем Тагиле пройдут 11 октября
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Тагильчане, занимавшие муниципальные должности, получат прибавку к пенсии. Индексация запустилась 1 октября 2023 года. Управление соцпрограмм и семейной политики должны обеспечить выплаты в установленные сроки.

В Нижнем Тагиле бывшим муниципальным служащим прибавили пенсию по выслуге лет
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Бизнесмен из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова. Тагильчанин требует взыскать с блогера 1,5 миллиона рублей. Вложения не принесли желаемых дивидендов и бизнесмен решил вернуть свои деньги.

Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова
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На площади Танкостроителей, 9 октября около 18:00 прохожие обнаружили труп мужчины. По факту смерти проводится проверка следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил. Предварительно смерть не носит криминальный характер.

Труп мужчины обнаружили прохожие на Вагонке в Нижнем Тагиле
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765 тысяч рублей выделено на тендер по созданию эксплуатационной документации на три плотины. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 17 октября 2023 года.

В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины
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