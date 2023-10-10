«Выступят все»: выборы мэра в Нижнем Тагиле пройдут 11 октября

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Все семь кандидатов будут вновь рассказывать о своих планах о том, как сделать Нижний Тагил лучше. Ранее они уже выступали с концепциями на втором этапе конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила.
Депутаты выслушают программы и зададут потенциальным управленцам свои вопросы. После этого народные избранники смогут сделать свой выбор за того или иного кандидата.
Несмотря на то, что в финал вышли все тагильчане, подавшие документы на конкурс, комиссия во главе с Евгением Каюмовым рекомендовала только трех кандидатов, сообщила редакции TagilCity.ru пресс-секретарь гордумы Наталья Масальская.
Топ-3 — Владислав Пинаев, Никита Ванаев и Ольга Кияткина. Но, по закону, депутаты могут выбрать любого из семи кандидатов, — сообщили корреспонденту в думе.
На пост мэра прошли все семь кандидатов.