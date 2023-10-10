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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Нижнем Тагиле 11 октября выберут мэра города

«Выступят все»: выборы мэра в Нижнем Тагиле пройдут 11 октября

10 октября 2023, 16:03
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле 11 октября выберут мэра города

На заседании городской думы Нижнего Тагила 11 октября депутаты рассмотрят вопрос об избрании главы города.

Все семь кандидатов будут вновь рассказывать о своих планах о том, как сделать Нижний Тагил лучше. Ранее они уже выступали с концепциями на втором этапе конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила.

Депутаты выслушают программы и зададут потенциальным управленцам свои вопросы. После этого народные избранники смогут сделать свой выбор за того или иного кандидата.

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Несмотря на то, что в финал вышли все тагильчане, подавшие документы на конкурс, комиссия во главе с Евгением Каюмовым рекомендовала только трех кандидатов, сообщила редакции TagilCity.ru пресс-секретарь гордумы Наталья Масальская.

Топ-3 — Владислав Пинаев, Никита Ванаев и Ольга Кияткина. Но, по закону, депутаты могут выбрать любого из семи кандидатов, — сообщили корреспонденту в думе.
  1. Никита Ванаев из Новоуральска, гендиректор ООО «Инвестжилстрой»;
  2. Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский»;
  3. Владислав Пинаев, действующий глава города;
  4. Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго»;
  5. Андрей Мельников, начальник отдела горхозяйства ЗАТО Свободный;
  6. Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК;
  7. Федор Трачук, директор автомойки в Нижнем Тагиле.
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
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