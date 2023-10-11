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10 тысяч сеянцев сосны высадили под Нижним Тагилом волонтеры Сбербанка

10 тысяч сеянцев сосны высадили под Нижним Тагилом волонтеры Сбербанка

11 октября 2023, 10:28
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KXGGj
Сотрудники Сбербанка из Екатеринбурга и Нижнего Тагила приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес».

Вместе с работниками Нижнетагильского лесничества они высадили 10 тысяч сеянцев сосны возле села Балакино в Горноуральском городском округе Свердловской области.

Сбер — многолетний партнер всероссийской акции «Сохраним лес». Наши волонтеры поддерживают лесовосстановление и другие проекты, направленные на защиту экологии. Собственным примером мы также хотим вовлечь в такие акции наших клиентов и партнеров, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Всего в Свердловской области в рамках акции «Сохраним лес» этой осенью будет высажено 105 тысяч деревьев. Принять участие в экомероприятии может каждый — достаточно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться и прийти в назначенное время.

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология».

#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Лес#Волонтеры#Акция#Озеленение#Сбербанк#Высадка#Екатеринбург#Сбер#Сосна
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