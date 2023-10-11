10 тысяч сеянцев сосны высадили под Нижним Тагилом волонтеры Сбербанка

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Вместе с работниками Нижнетагильского лесничества они высадили 10 тысяч сеянцев сосны возле села Балакино в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Сбер — многолетний партнер всероссийской акции «Сохраним лес». Наши волонтеры поддерживают лесовосстановление и другие проекты, направленные на защиту экологии. Собственным примером мы также хотим вовлечь в такие акции наших клиентов и партнеров, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Всего в Свердловской области в рамках акции «Сохраним лес» этой осенью будет высажено 105 тысяч деревьев. Принять участие в экомероприятии может каждый — достаточно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться и прийти в назначенное время.
Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология».