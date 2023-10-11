10 тысяч сеянцев сосны высадили под Нижним Тагилом волонтеры Сбербанка

Всего в Свердловской области в рамках акции «Сохраним лес» этой осенью будет высажено 105 тысяч деревьев. Принять участие в экомероприятии может каждый — достаточно зайти на сайт сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться и прийти в назначенное время.