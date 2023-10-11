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Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

11 октября 2023, 10:24
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Водитель автомобиля Hyundai IX35 в Нижнем Тагиле сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Окунева утром 11 октября 2023 года.

Водитель, двигаясь по проезжей части, не стал пропускать идущую женщину и в результате сбил ее. Пострадавшую с полученными травмами отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

По словам водителя, он не заметил, что по проезжей части идет человек. В момент аварии он был трезв. Мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он не предоставил пострадавшей преимущество на дороге.

Напомним, 8 октября 2023 года в Березовском свердловчанин сбил пожилую женщину. Пострадавшую пенсионерку отвезли в медучреждение.

Автомобилист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Березовском
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