Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Водитель, двигаясь по проезжей части, не стал пропускать идущую женщину и в результате сбил ее. Пострадавшую с полученными травмами отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
По словам водителя, он не заметил, что по проезжей части идет человек. В момент аварии он был трезв. Мужчину привлекли к административной ответственности за то, что он не предоставил пострадавшей преимущество на дороге.
Напомним, 8 октября 2023 года в Березовском свердловчанин сбил пожилую женщину. Пострадавшую пенсионерку отвезли в медучреждение.