tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Боевики ХАМАС убили в Израиле жителя Челябинской области

Боевики ХАМАС убили в Израиле жителя Челябинской области

11 октября 2023, 09:48
Фото: Midjourney
34-летнего Давида Лысцова из Челябинской области убили в Израиле члены группировки ХАМАС из Палестины. Мужчина работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party.

У мужчины было свое охранное предприятие. По словам его сестры, когда на фестивале появились боевики, Лысцов в первую очередь стал спасать своим подчиненных сотрудников.

Он посадил четверых в автомобиль, а сам сел за руль. В этот момент его убили. Остальные остались живы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

У погибшего остались семилетний сын и бывшая жена. Его друзья рассказали, что Давид был жизнерадостным и добрым человеком.

Напомним, ранним утром 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. От рук боевиков погибли также ученый-физик и его жена, которые переехали больше 30 лет назад в Израиль из Свердловской области.

Бывший свердловский депутат, который находится в Израиле вместе с супругой на лечении, рассказал, что они вынуждены прятаться от бомбежек, однако в ближайшие дни уезжать они не планируют.

ХАМАС напал на Израиль 7 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревностиЖитель Верхотурья зарезал жену собутыльника во время ссорыВ Нижних Сергах водитель влетел в бетонную плиту и погиб
#Происшествия#Смерть#Убийство#Семья#Автомобиль#Челябинская область#ЧП#Израиль#Охранник#Сын#Друзья#Бывшая жена#Музыкальный фестиваль#18+#Елизавета Зиборова#Группировка#Инцидент#ХАМАС#Палестина#Война Израиля и Палестины-2023
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46