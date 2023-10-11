Боевики ХАМАС убили в Израиле жителя Челябинской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
У мужчины было свое охранное предприятие. По словам его сестры, когда на фестивале появились боевики, Лысцов в первую очередь стал спасать своим подчиненных сотрудников.
Он посадил четверых в автомобиль, а сам сел за руль. В этот момент его убили. Остальные остались живы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
У погибшего остались семилетний сын и бывшая жена. Его друзья рассказали, что Давид был жизнерадостным и добрым человеком.
Напомним, ранним утром 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль. От рук боевиков погибли также ученый-физик и его жена, которые переехали больше 30 лет назад в Израиль из Свердловской области.
Бывший свердловский депутат, который находится в Израиле вместе с супругой на лечении, рассказал, что они вынуждены прятаться от бомбежек, однако в ближайшие дни уезжать они не планируют.