«Черепановы — наше все»: министр ЖКХ оценил ремонт сквера на ВМЗ в Нижнем Тагиле

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10 октября 2023 года завершился ремонт Нижне-Выйского сквера по улице Верхняя Черепановых, 44, проведенный в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
Сегодня еще одной благоустроенной общественной территорией в Нижнем Тагиле стало больше. Это уже традиция, ведь ежегодно в городе сдается по несколько объектов: благоустроенные дворы, набережные, скверы. Очень приятно, что здесь есть места, где могут отдохнуть горожане. Хочется пожелать, чтобы это место не разрушили, не сломали постройки. Берегите все то, что делается для вас, — отметил министр Энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
После обновления в парке появились просторные спортивные зоны и различные игровые комплексы. Специалисты организовали велодорожки, облагородили газоны, установили ландшафтные композиции с цветниками. А в самом центре Нижне-Выйского сквера теперь красуется макет первого русского паровоза Черепановых.
Это проект знаковый и очень интересный с технической точки зрения. Подрядчик провел прекрасную работу, сохранив все деревья, лиственную аллею, поставив новые архитектурные формы. И очень приятно, что в Нижнем Тагиле помнят о том, что Черепановы — это наше все. Здесь расположили макет паровоза, который напоминает о наших предках. В следующем году исполняется 190 лет с момента его изобретения. Историко-технический музей «Дом Черепановых» находится очень близко к скверу. Все здесь сделано не случайно, — пояснил чиновник.
Напомним, паровоз Черепановых был первым паровозом, построенным в России. Ефим и Мирон Черепановы сконструировали локомотив в 1834 году. Модель доставлялась с завода в Нижнем Тагиле на соседнюю шахту. Рельсовый путь, построенный в дополнение к локомотиву, стал первой паровой железной дорогой в России.