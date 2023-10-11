«Черепановы — наше все»: министр ЖКХ оценил ремонт сквера на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Напомним, паровоз Черепановых был первым паровозом, построенным в России. Ефим и Мирон Черепановы сконструировали локомотив в 1834 году. Модель доставлялась с завода в Нижнем Тагиле на соседнюю шахту. Рельсовый путь, построенный в дополнение к локомотиву, стал первой паровой железной дорогой в России.