До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле

Здание городу не принадлежит. РФ зарегистрировала право собственности на земельный участок по Черноисточинскому шоссе, 58 в ноябре 2022 года и передала в постоянное бессрочное пользование ФКУ «Исправительный центр». Вице-мэр пояснил, что теперь правообладатель здания вправе менять функциональную зону объекта по своему усмотрению, если это не противоречит действующему законодательству.