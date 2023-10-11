До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин пояснил, что администрация города делала запрос в ГУФСИН по поводу ближайших планов на здание, расположенное по адресу Черноисточинское шоссе, 58.
В 2023 году планируют до 110 женщин трудоустроят на ПАО «Уралхимпласт», химический завод «Планта», МУП «Тагильский трамвай», МУП «Тагилдорстрой», ООО «Капиталстрой», «УБТ-сервис», АО НПК «Уралвагонзавод», — передает корреспондент TagilCity.ru слова Вячеслава Горячкина на заседании думы 11 октября.
Здание городу не принадлежит. РФ зарегистрировала право собственности на земельный участок по Черноисточинскому шоссе, 58 в ноябре 2022 года и передала в постоянное бессрочное пользование ФКУ «Исправительный центр». Вице-мэр пояснил, что теперь правообладатель здания вправе менять функциональную зону объекта по своему усмотрению, если это не противоречит действующему законодательству.
Информация у нас появилась в конце 2022 года. Были запросы в прокуратуру, мы официально разбирались с этим вопросом. Никаких нарушений по изменению функциональной зоны нет, единственное ограничение — удаленность от ближайших строений не менее 30 метров, у нас до ближайшего строения — объекта образовательного учреждения — 146 метров. Все законодательные ограничения соблюдены. Оснований для отказа правообладателю в изменении функциональной зоны нет, — сообщил народным избранникам Вячеслав Горячкин.
Кроме того, заместитель мэра сообщил, что таких зданий в городе больше делать не планируют.
Пока у нас на объектах областных и муниципальных размещение таких объектов больше не планируется, — пояснил Вячеслав Горячкин.