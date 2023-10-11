Экс-депутат из Свердловской области рассказал о происходящем в Израиле

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Предприниматель рассказал, что он находится в Израиле вместе с женой на лечении и причин для скорейшего отъезда не видит. Вернуться в Екатеринбург он планирует в конце месяца.
Также Антон Баков добавил, что в дом, в котором он живет, попал осколок. В результате испортилось окно у его соседей.
Сегодня было три воздушные тревоги, но мы уже привыкли. Попаданий больше не было, — сообщил Антон Баков.
Напомним, что ранее уроженец Свердловской области, физик-теоретик Сергей Гредескул был убит в своем доме в Офакиме в Израиле от рук боевиков ХАМАС.