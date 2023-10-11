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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Экс-депутат из Свердловской области рассказал о происходящем в Израиле

Экс-депутат из Свердловской области рассказал о происходящем в Израиле

11 октября 2023, 06:50
Фото: 1MI
Известный экс-депутат Госдумы и бизнесмен из Свердловской области Антон Баков показал, что он прячется в убежище от бомбежек в Израиле.

Предприниматель рассказал, что он находится в Израиле вместе с женой на лечении и причин для скорейшего отъезда не видит. Вернуться в Екатеринбург он планирует в конце месяца.

Также Антон Баков добавил, что в дом, в котором он живет, попал осколок. В результате испортилось окно у его соседей.

Сегодня было три воздушные тревоги, но мы уже привыкли. Попаданий больше не было, — сообщил Антон Баков.

Напомним, что ранее уроженец Свердловской области, физик-теоретик Сергей Гредескул был убит в своем доме в Офакиме в Израиле от рук боевиков ХАМАС.

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