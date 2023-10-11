Экс-гаишник избежал наказания за наезд на трех подростков под Полевским

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Как рассказали пострадавшие, мужчина, ехавший в автомобиле Lada, после наезда минут через 10 вышел из машины, поинтересовался их состоянием, а потом сел обратно. Скорую ребятам вызвали свидетели происшествия, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Также мальчики отметили, что перед аварией автомобиль петлял по дороге. Экс-инспектор сказал, что в момент ДТП он заснул. Освидетельствования на состояние алкогольного опьянения ему не проводили.
Известно, что двое подростков были спортсменами — один из них занимался баскетболом, а другой карате. В аварии юный баскетболист получил серьезные переломы, а каратист перелом голеностопа. У третьего мальчика оказался перелом челюсти.
По словам школьников, наказания свердловчанин не понес. Пострадавшие и их родители не получили компенсации, а велосипеды, на которых мальчики ездили в тот день, пропали.
Напомним, дорожая авария произошла 8 июля 2023 года. Ребята, катавшиеся на велосипедах, остановились у обочины, чтобы отдохнуть и попить воды. В этот момент в них влетел автомобиль.