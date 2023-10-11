tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Экс-гаишник избежал наказания за наезд на трех подростков под Полевским

Экс-гаишник избежал наказания за наезд на трех подростков под Полевским

11 октября 2023, 05:15
Фото: 1MI
Бывший сотрудник ГИБДД не понес наказания за то, что он сбил троих 15-летних подростков из Екатеринбурга на трассе под Полевским.

Как рассказали пострадавшие, мужчина, ехавший в автомобиле Lada, после наезда минут через 10 вышел из машины, поинтересовался их состоянием, а потом сел обратно. Скорую ребятам вызвали свидетели происшествия, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Также мальчики отметили, что перед аварией автомобиль петлял по дороге. Экс-инспектор сказал, что в момент ДТП он заснул. Освидетельствования на состояние алкогольного опьянения ему не проводили.

Известно, что двое подростков были спортсменами — один из них занимался баскетболом, а другой карате. В аварии юный баскетболист получил серьезные переломы, а каратист перелом голеностопа. У третьего мальчика оказался перелом челюсти.

По словам школьников, наказания свердловчанин не понес. Пострадавшие и их родители не получили компенсации, а велосипеды, на которых мальчики ездили в тот день, пропали.

Напомним, дорожая авария произошла 8 июля 2023 года. Ребята, катавшиеся на велосипедах, остановились у обочины, чтобы отдохнуть и попить воды. В этот момент в них влетел автомобиль.

Прокуратура Ревды заинтересовалась ДТП с 3 пострадавшими подростками на велосипедах
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте22 пассажира автобуса пострадали в ДТП на трассе под ЕкатеринбургомПятеро человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом
#Происшествия#Дети#ДТП#Наезд#ГИБДД#Подростки#Автомобиль#ЧП#Велосипеды#Велосипедисты#Пострадавшие#Наказание#Переломы#18+#Елизавета Зиборова#Компенсации#Инцидент
Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова
Вчера, 13:59
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
9 октября, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46