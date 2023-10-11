Еще один человек умер от коронавируса в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По количеству заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских регионах Свердловская область занимает 10 место. Об этом известно из данных федерального оперштаба.
Так, со 2 по 8 октября 2023 года в регионе зафиксирован 351 случай заражения COVID-19. 69 человек пришлось госпитализировать в медучреждения. В течение недели от вируса излечились 416 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области с 25 сентября по 1 октября 2023 года от коронавируса скончались два человека. За этот же период в области госпитализировали в больницы 58 заболевших свердловчан.