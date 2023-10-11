Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев

Владислав Пинаев отметил, что он намерен продолжать участвовать в региональных и федеральных программах, национальных проектах. Также он заверил, что дума Нижнего Тагила при нем продолжит работать над выполнением обязательств перед избирателями. Кандидат на пост мэра уверен, что главная отличительная черта Нижнего Тагила — туризм, в частности, благодаря готовящемуся проекту по развитию Демидовского завода.