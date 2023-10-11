Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В своем выступлении перед народными избранниками Владислав Пинаев рассказал о своих планах на ближайшие пять лет своих полномочий в качестве мэра. За него отдали свои голоса все 25 депутатов.
На презентации Владислав Пинаев озвучил три тактические задачи: отдельный вуз для сохранения студенчества в городе и увеличения населения, реализация демографической разницы между смертностью и рождаемость и обеспечение предприятий Нижнего Тагила ресурсами и кадрами для решения проблемы дефицита кадров.
Владислав Пинаев отметил, что он намерен продолжать участвовать в региональных и федеральных программах, национальных проектах. Также он заверил, что дума Нижнего Тагила при нем продолжит работать над выполнением обязательств перед избирателями. Кандидат на пост мэра уверен, что главная отличительная черта Нижнего Тагила — туризм, в частности, благодаря готовящемуся проекту по развитию Демидовского завода.
Всего в 2023 году на пост главы Нижнего Тагила выдвигались семь человек.