Голые мужчины подрались на улице в Екатеринбурге из-за алкоголя

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Известно, что конфликт между мужчинами начался из-за того, что они не могли поделить между собой алкоголь. О случившемся инциденте рассказал очевидец в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Сначала горожане друг друга толкали и били. В какой-то момент один из них упал на землю.
Напомним, в Екатеринбурге несколько мужчин подрались около метро «Геологическая» напротив торгового центра «Гринвич». Конфликт, предположительно, произошел из-за того, что один из участников драки грубо обошелся с девушкой.