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Голые мужчины подрались на улице в Екатеринбурге из-за алкоголя

Голые мужчины подрались на улице в Екатеринбурге из-за алкоголя

11 октября 2023, 03:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое обнаженных мужчин устроили между собой потасовку на улице. Инцидент произошел в Юго-западном микрорайоне 10 октября 2023 года.

Известно, что конфликт между мужчинами начался из-за того, что они не могли поделить между собой алкоголь. О случившемся инциденте рассказал очевидец в Telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

Сначала горожане друг друга толкали и били. В какой-то момент один из них упал на землю.

Напомним, в Екатеринбурге несколько мужчин подрались около метро «Геологическая» напротив торгового центра «Гринвич». Конфликт, предположительно, произошел из-за того, что один из участников драки грубо обошелся с девушкой.

Массовая драка произошла возле «Гринвича» в Екатеринбурге
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