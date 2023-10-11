Холод и снег ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Отмечается, что 11 октября холодный арктический фронт принесет на Средний Урал осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
За фронтом расположена арктическая воздушная масса, в которой формируется гребень антициклона, — добавил синоптик.
Также, по его данным, в регионе ожидается температура от трех до восьми градусов тепла. В Екатеринбурге 11 октября метеоролог прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег.
Температура воздуха в этот день в уральской столице будут составлять от четырех до шести градусов тепла.