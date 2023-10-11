tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Холод и снег ожидаются в Свердловской области

Холод и снег ожидаются в Свердловской области

11 октября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Холодная и снежная погода придет в Свердловскую область. Такая погода прогнозируется синоптиками уже с 11 октября.

Отмечается, что 11 октября холодный арктический фронт принесет на Средний Урал осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

За фронтом расположена арктическая воздушная масса, в которой формируется гребень антициклона, — добавил синоптик.

Также, по его данным, в регионе ожидается температура от трех до восьми градусов тепла. В Екатеринбурге 11 октября метеоролог прогнозирует облачность с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха в этот день в уральской столице будут составлять от четырех до шести градусов тепла.

В Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода
Узнать подробнее
#Свердловская область#Снег#Температура#Осадки#Мокрый снег#Дождь#Прогноз#Холод#Синоптики#Облачность#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Живая природа#Уральская столица
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46