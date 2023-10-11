tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:31

Published Сегодня, 22:31

Modified Сегодня, 22:42

Updated Сегодня, 22:42

Известный ученый-физик погиб вместе с женой от рук боевиков ХАМАС в Израиле

Известный ученый-физик погиб вместе с женой от рук боевиков ХАМАС в Израиле

10 октября 2023, 22:31
Фото: 1MI
Уроженец Свердловской области, физик-теоретик Сергей Гредескул был убит в своем доме в Офакиме, сообщает ТГ-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых семьи погибшего.

Ученому был 81 год, он родился в 1942 году на Урале, учился в Харьковском университете, а в 1991 году переехал в Израиль.

Трагедия произошла еще несколько дней назад, но известно об этом стало только сегодня. Террористы ворвались в дом ученого и убили его вместе с женой.

Гредескул преподавал в Негевском университете имени Бен-Гуриона и был внесен в список выдающихся физиков-исследователей по версии журнала Marquis Who's Who.

Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле возросло до 1200 человек, более 2400 получили ранения. В секторе Газа число погибших увеличилось до 900, еще 4500 человек пострадали. Среди них 260 детей. Также стало известно, что в ходе конфликта погибли четыре россиянина, еще шесть граждан РФ пропали без вести. Сообщается и о погибших гражданах других государств.

«Мы попали в постапокалипсис»: Рассказы выходцев из России о войне в Израиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области кот погиб из-за взрыва микроволновкиНа СВО погиб 45-летний боец из Каменска-УральскогоЖительница Екатеринбурга пытается выбраться из Израиля
#Происшествия#Свердловская область#Израиль#Террористы#Ученый#Погиб#Физик#Боевики ХАМАС#Офаким#Выдающиеся физики
Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Сегодня, 07:00
Инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова
Сегодня, 13:59
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
Вчера, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
Вчера, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
Вчера, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46