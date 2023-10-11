Известный ученый-физик погиб вместе с женой от рук боевиков ХАМАС в Израиле

Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле возросло до 1200 человек, более 2400 получили ранения. В секторе Газа число погибших увеличилось до 900, еще 4500 человек пострадали. Среди них 260 детей. Также стало известно, что в ходе конфликта погибли четыре россиянина, еще шесть граждан РФ пропали без вести. Сообщается и о погибших гражданах других государств.