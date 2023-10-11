Известный ученый-физик погиб вместе с женой от рук боевиков ХАМАС в Израиле

Posted Сегодня, 22:31
Published Сегодня, 22:31
Modified Сегодня, 22:42
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Ученому был 81 год, он родился в 1942 году на Урале, учился в Харьковском университете, а в 1991 году переехал в Израиль.
Трагедия произошла еще несколько дней назад, но известно об этом стало только сегодня. Террористы ворвались в дом ученого и убили его вместе с женой.
Гредескул преподавал в Негевском университете имени Бен-Гуриона и был внесен в список выдающихся физиков-исследователей по версии журнала Marquis Who's Who.
Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле возросло до 1200 человек, более 2400 получили ранения. В секторе Газа число погибших увеличилось до 900, еще 4500 человек пострадали. Среди них 260 детей. Также стало известно, что в ходе конфликта погибли четыре россиянина, еще шесть граждан РФ пропали без вести. Сообщается и о погибших гражданах других государств.