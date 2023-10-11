Как улыбка помогает справиться со стрессом и депрессией

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Психолог Артур Вафин перечислил полезные свойства улыбки и ссылается на исследования, проведенные медицинскими психологами Эрнстом Абелем и Майклом Крюгером, которые доказали, что люди, обладающие продолжительной и искренней улыбкой, часто живут дольше, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Улыбка может снять стресс и депрессию, хотя это может быть сложно, особенно если мы эмоционально напряжены. Однако стоит попытаться улыбнуться — физический акт улыбки активирует определенные области в мозгу, которые влияют на наше эмоциональное состояние. Таким образом, мы можем обмануть себя и почувствовать счастье, просто принимая счастливое выражение лица.
Эксперт отмечает, что улыбка также способствует укреплению иммунной системы и снижению кровяного давления. Когда мы улыбаемся, наш организм расслабляется, что приводит к улучшению иммунной функции. Этот процесс связан с высвобождением определенных гормонов в мозгу, которые передают информацию от одного нейрона к другому.
Исследования показывают, что улыбка стимулирует высвобождение эндорфинов, естественных обезболивающих веществ, а также серотонина. Таким образом, улыбка естественным образом может снизить уровень болевых ощущений.