Как улыбка помогает справиться со стрессом и депрессией

Улыбка может снять стресс и депрессию, хотя это может быть сложно, особенно если мы эмоционально напряжены. Однако стоит попытаться улыбнуться — физический акт улыбки активирует определенные области в мозгу, которые влияют на наше эмоциональное состояние. Таким образом, мы можем обмануть себя и почувствовать счастье, просто принимая счастливое выражение лица.