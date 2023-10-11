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Машина с двумя детьми упала с моста в Екатеринбурге

Машина с двумя детьми упала с моста в Екатеринбурге

11 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI
В ночь с 9 на 10 октября в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого травмировались три человека, в том числе два ребенка.

Известно, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не предоставил преимущества машине марки BMW. Произошло столкновение, в результате которого автомашину Mercedes-Benz откинуло в пешеходное ограждение. Оттуда автомобиль улетел с моста. Об этом сообщает Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадали три пассажира BMW: 40-летний мужчина, 13-летняя девочка и 7-летний мальчик. Их отвезли в больницу. Запланировано проведение расследования. В том числе правоохранители установят, были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

За рулем Mercedes-Benz сидел 20-летний мужчина со стажем вождения 2 года. Он был трезв. Из-за произошедшего на него составили несколько административных протоколов.

Ранее появлялось видео этого падения иномарки с моста.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Расследование#Травмы#BMW#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Административные протоколы#Пешеходное ограждение#Ремни безопасности
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