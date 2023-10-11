Машина с двумя детьми упала с моста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Известно, что 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не предоставил преимущества машине марки BMW. Произошло столкновение, в результате которого автомашину Mercedes-Benz откинуло в пешеходное ограждение. Оттуда автомобиль улетел с моста. Об этом сообщает Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадали три пассажира BMW: 40-летний мужчина, 13-летняя девочка и 7-летний мальчик. Их отвезли в больницу. Запланировано проведение расследования. В том числе правоохранители установят, были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.
За рулем Mercedes-Benz сидел 20-летний мужчина со стажем вождения 2 года. Он был трезв. Из-за произошедшего на него составили несколько административных протоколов.
Ранее появлялось видео этого падения иномарки с моста.